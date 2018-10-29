Газа, Палестина, 29 октября, 2018, 18:53 — ИА Регнум. Военные Израиля ответили стрельбой на попытку штурма палестинцами пограничных заграждений на севере сектора Газа, 29 октября передает агентство Reuters.

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По информации министерства здравоохранения Газы, в результате стрельбы израильской армии погиб один участник протеста, несколько десятков человек получили ранения.

Армия Израиля оценивает число участников протеста на северной границе сектора Газа в 3000 человек.

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