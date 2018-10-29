Калуга, 29 октября, 2018, 18:21 — ИА Регнум. Сегодня отмечают День рождения комсомола. Ровно 100 лет назад, 29 октября 1918 года, был созван первый Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи, на котором был создан Российский коммунистический союз молодежи.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отметили 100-летие комсомола

В Калуге в сквере имени 50-летия ВЛКСМ прошел торжественный митинг и возложение цветов. В мероприятии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, ветераны комсомола, представители общественных и молодежных организаций.

«У старшего поколения калужан на всю жизнь остались дорогие сердцу воспоминания о комсомольской юности. Это была настоящая школа, давшая многим из нас путевку в жизнь, трудовую и нравственную закалку, — подчеркнул глава города. — Мы не должны предавать забвению нашу славную историю. Опыт воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, ответственности за страну особенно актуален в наше непростое время».

В рамках празднования юбилея комсомола в концертном зале Калужской областной филармонии выступили лучшие коллективы Калуги. На «поезде юности» гости праздника отправились в путешествие по эпохе комсомола.