Ташкент, 29 октября, 2018, 18:12 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уволил с занимаемой должности заместителя премьер-министра — руководителя Комплекса по вопросам сельского и водного хозяйства Зойира Мирзаева, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Плакат «Хлопководы Узбекистана» (фрагмент). Ташкент, 1952

Пресс-служба отмечает, что Мирзиёев сегодня, 29 октября подписал распоряжение о повышении ответственности руководителей органов госвласти всех уровней за недопущение и искоренение любых проявлений и всех форм принудительного труда.

«В соответствии с распоряжением за серьезные недостатки в организации работ по посеву и орошению озимых зерновых Мирзаев Зойир Тоирович освобожден от занимаемой должности», говорится в сообщении.

При этом, пресс-служба подчеркивает, что «обеспечение верховенства закона, надежной защиты прав и свобод граждан является одним из приоритетных направлений осуществляемой президентом Шавкатом Мирзиёевым государственной политики».

Вместе с этим, за официальным сообщением стоит реальный факт нарушения Мирзаевым прав и свобод граждан, в соцсети просочилось видео, где предположительно 25 октября вице-премьер распекает фермеров одного из областных районов, не выполнивших план по сдаче государству хлопка.

При этом, чиновник заставил фермеров — шесть мужчин, зайти в арык, в котором в холодную погоду мужчины были вынуждены простоять по колено в воде, в то время как вице-премьер читал им наставления.

Как отмечает портал Узметроном, хамство, произвол, административные и репрессивные рычаги, традиционно используемые руководителями сельскохозяйственного сектора в общении с земледельцами, считавшиеся нормой и даже доблестью, не только не приветствуются, но и жестко пресекаются новым президентом страны.

«То, что прощалось вчера — недопустимо сегодня. И президент не отступает от им же сформулированного принципа, безжалостно снимая с работы людей из ближнего окружения. В первую очередь тех, кто уверовал, что незаконное принуждение к труду — единственная возможность решить поставленную задачу», говорится в сообшении.

Как сообщает пресс-служба, президент дал поручение Генеральному прокурору республики провести проверку фактов нарушения закона в ходе сельскохозяйственных работ, премьер-министру страны, руководителям органов государственной власти и хозяйственных объединений на местах — обеспечить эффективную реализацию мер по искоренению всех форм и любых проявлений принудительного труда.

Зойир Мирзаев был назначен на должность заместителя премьер-министра, министра сельского и водного хозяйства — руководителя комплекса по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров. В феврале 2018 года он был освобожден от должности министра сельского и водного хозяйства, но сохранил пост заместителя премьер-министра Узбекистана и руководителя комплекса.