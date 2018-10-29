Ярославль, 29 октября, 2018, 18:10 — ИА Регнум. Ярославский областной суд постановил снести спортивный зал, который был пристроен к школе № 33 в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Пристройка к школе в Ярославле

Прокуратура Кировского района Ярославля проводила проверку по обращению родителей учеников школы. Как выяснилось, ООО «Гранд Энерго плюс» строит спортивный зал, который непосредственно примыкает к спортивному залу школы № 33.

Здание общеобразовательной школы и земельный участок являются объектами культурного наследия. Разрешение на строительство было выдано с нарушением требований Федерального закона «Об охране объектов культурного наследия в РФ» и Градостроительного кодекса РФ, а также без учета норм пожарной безопасности.

Прокуратура Кировского района обратилась в суд к ООО «Гранд Энерго плюс» и департаменту строительства Ярославской области о признании незаконным разрешения на строительство.

Кроме этого, прокуратура требовала привести здание в первоначальное состояние.

Решением Кировского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены только в части признания разрешения на строительство незаконным. Кировская прокуратура обжаловала это решение в областном суде, который и постановил привести здание в первоначальное состояние.

«Судебная коллегия исходила из того, что произведенная реконструкция здания в виде строительства второго этажа не соответствует требованиям пожарной безопасности и представляет угрозу жизни и здоровью обучающихся в школе несовершеннолетних» — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

Срок для исполнения решения суда не установлен. Если ООО «Гранд Энерго плюс» в разумные сроки не начнет исполнять решение областного суда, то возможно возбуждение уголовного дела.