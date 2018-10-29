Москва, 29 октября, 2018, 17:56 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил включить стоматологию в ОМС, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.

«Я думаю, надо выступить с такой инициативой и включить в ОМС стоматологию», — заявил Власов в ходе заседания круглого стола в Госдуме.

Парламентарий указал на актуальность инициативы в связи с повышением пенсионного возраста. По его мнению, все виды стоматологических должны стать бесплатными по полису ОМС.