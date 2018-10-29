Москва, 29 октября, 2018, 17:52 — ИА Регнум. С 11 по 23 ноября в Москве пройдет X Международный фестиваль виолончельной музыки VIVACELLO. Единственный в России фестиваль виолончельной музыки в десятый раз представит ее поклонникам не только концерты камерной и симфонической музыки, но и популярные ныне кроссовер-проекты, и даже театральные постановки. И в 2018 году основатель форума, известный виолончелист Борис Андрианов сформировал интересную программу. Афиша концерта открытия фестиваля в престижной зале «Зарядье» впечатляет даже специалистов: российская премьера пьесы Гия Канчели «Т — S — D» для виолончели с оркестром, написанное для Бориса Андрианова и Концерт для виолончели с оркестром, написанный для Давида Герингаса итальянским композитором Сильвией Коласанти. Особенное удовольствие меломанам доставит выступление уникального сводного виолончельного оркестра под управлением Давида Герингаса.

PIRO4D Виолончель

Концерты пройдут в Москве 14, 17, 21 и 23 ноября.

В 2018 году VIVACELLO впервые выйдет за пределы столицы — концерты также пройдут в Санкт-Петербурге и Тбилиси.