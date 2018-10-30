Тбилиси, 30 октября, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Трехдневный визит секретаря Ватикана архиепископа Пола Галлахера в Грузию — какие цели он преследовал и почему был так долог, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

mfa.gov.ge Пол Галлахер (справа)

С учетом должности архиепископа Галлахера — секретарь Святого престола по отношениям с государствами (почти «министр иностранных дел»), становится понятна насыщенная программа его встреч с грузинскими политиками. Также очень плотной оказалась культурная программа, включавшая выступление в Тбилисском государственном университете.

Грузинские СМИ сделали акцент на проблемах «оккупированных территорий», постаравшись как можно плотнее пристегнуть визит Галлахера к борьбе против «нарушений прав человека» на оккупированных территориях. Однако все указанные причины не исчерпывают необходимости для столь важной ватиканской персоны затратить три дня на визит в Грузию. Истинных причин может быть две, из которых первая — обсуждение положения прихожан Армянской католической церкви в Грузии: как раз они очевидно подвергаются притеснениям, что не может не беспокоить Ватикан. А вот вторая причина задержаться в Тбилиси могла быть связана для архиепископа Галлахера с успехами посредничества России между Баку и Ереваном.

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