Тутаев, Ярославская область, 29 октября, 2018, 17:41 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области несовершеннолетних привлекли к работам по благоустройству площади Ленина, которое выполняется по муниципальному контракту в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя совета ТОС «Левобережье» Владимир Коломенский.

Владимир Коломенский Работы по благоустройству в Тутаеве

Видео, на котором видно, что дети подносят плитку рабочим, опубликовано в социальных сетях.

«Я видел, что дети подносят плитку. Возможно, они также и укладывали ее, но при нас не решились. Есть информация, что им платили по 200 рублей за три часа. Дети наши, местные. Также по некоторым данным, работы выполнял не подрядчик — СК «Олимпстрой», а сотрудники заказчика — МУ «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя совета ТОС «Левобережье» Владимир Коломенский.

Российским законодательством установлены ограничения детского труда. Запрещено использовать труд тех, кому нет 14 лет. На фотографиях видно, что дети, скорее всего, младше этого возраста. Кроме того, детям от 14 лет запрещено переносить тяжести больше определенных норм. На видеозаписи видно, что дети носят по 3 плитки одновременно, то есть значительно больше нормы в 3 килограмма, установленной для 14-летних.

У общественников есть немало претензий к исполнению работ, которые должны были быть закончены еще в начале осени.

«Работы ведутся с нарушением проктно-сметной документации. В частности, не выдерживаются требования к подложке под плитку, бордюры устанавливаются с нарушениями», — говорит Владимир Коломенский.

Глава района Дмитрий Юнусов заявляет, что нарушений нет.

«У нас детский труд не используется — вы что?! Сейчас переговорю с заказчиком, он встряхнет подрядчиков, и узнаем что там за ситуация. Завтра скажем вам. Что касается завершения реконструкции объекта, то мы столкнулись с необходимостью проведения археологических работ. Мы их провели и получили рекомендации от Московского института археологии, благодаря которым у нас были внесены определенные изменения в проектную часть. Работы были продолжены, и они будут завершены на этой неделе, до среды. По плану до 1 ноября мы должны работы завершить. Сегодня завершается работа по укладке плитки. Малые архитектурные формы — лавки, урны, ограды — сегодня, завтра будут выставлены», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.