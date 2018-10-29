Тамбов, 29 октября, 2018, 17:41 — ИА Регнум. В Никифоровском районе Тамбовской области завершено строительство современной молочно-товарной фермы на 460 голов дойного стада на базе АО «Голицыно». Сегодня, 29 октября, в церемонии торжественного открытия фермы принял участие губернатор региона Александр Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Tambov.gov.ru Молоко, произведённое на роботизированной ферме

Общество «Голицыно» работает на территории области более десяти лет. Здесь занимаются не только производством молока, но также разведением племенного крупного рогатого скота и выращиванием сельскохозяйственных культур. Для реализации современного проекта молочно-товарной фермы хозяйству потребовалось около 120 млн рублей. Были использованы как собственные средства, так и заёмные средства: в Тамбове в рамках программы льготного кредитования было предоставлено 75 млн рублей банковского кредита на пять лет.

«Пионером» отрасли, который улавливает современные тенденции, назвал руководителя хозяйства АО «Голицыно» Абдулкадира Рамазанова губернатор Александр Никитин. Глава региона напомнил, что садоводство и молочное скотоводство являются главными приоритетами развития АПК региона. Благодаря таким хозяйствам, грамотному подходу и современным технологиям, в будущем Тамбовщина может выйти на 100-процентную самообеспеченность молоком.

Абдулкадир Рамазанов признался, что роботизированная ферма была его мечтой. И теперь она осуществлена. Сейчас на новой ферме находятся 420 дойных коров. Ферма полностью роботизирована, здесь практически не осталось ручного труда. Задействованы только два человека: один даёт корм, второй поддерживает порядок на ферме. Четыре робота датского производства осуществляют доение, кормление, уборку навоза. В течение ближайших пяти лет планируется роботизировать и другие фермы общества. По расчётам собственника, проект окупится за 6−8 лет.

Собранное молоко поставляется на Новопокровский маслосырзавод. Кроме того, продукцию можно найти на рынках в Тамбове. Ежедневно около тонны молока поставляют на комбинат детского питания в областной центр. Процесс жизнедеятельности каждой коровы фиксирует специальная программа. Она же помогает отследить самочувствие коровы, количество съеденного корма, количество молока, которое она дала.

Губернатор Александр Никитин не раз подчеркивал, что для Тамбовской области имеет большое значение программа цифровизации сельского хозяйства, поскольку на агропромышленный сектор приходится до 30% валового продукта региона. Тема цифровых технологий проходит через все инновационные проекты, через все секторы сельского хозяйства области.

«Мы работаем над созданием умного поля, умной теплицы, умной фермы. Как раз примером последней и является молочно-товарная ферма АО «Голицыно». Технологические новинки, применяемые здесь, будут способствовать не только увеличению производства молока в регионе, но и повышению производительности труда в секторе АПК», — отмечает Александр Никитин.

Это второй пример роботизированной молочно-товарной фермы, созданной в Тамбовской области. В 2012 году аналогичную ферму открыла группа компаний «Черкизово» в Сампурском районе.

Отметим, АО «Голицыно» образовано в 2005 году в селе Голицыно Никифоровского района Тамбовской области. Основные направления деятельности — выращивание сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, ячменя, сои, пшеницы. Кроме того, предприятие занимается производством и реализацией продукции животноводства (молоко, мясо), является племенным хозяйством по разведению молочных коров.