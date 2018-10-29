Челябинск, 29 октября, 2018, 17:35 — ИА Регнум. В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Под подозрением оказались перевозчики, занимающиеся вывозом мусора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

ИА REGNUM Мусор

Дело по части 4 статьи 159 УК России возбудили сотрудники следственной части следственного управления Главного управления МВД России по Челябинску. Идёт расследование.

Ранее прокуратура заявила о намерении добиваться возбуждения уголовного дела. Материалы проверки были переданы в полицию. Проверяющие установили, что во время мусорного коллапса некоторые перевозчики отчитывались о вывозе больших объёмов, чем было убрано на самом деле. Таким образом, они «сэкономили» себе более 1 млн средств, собранных ранее с граждан за вывоз мусора.