Тамбов, 29 октября, 2018, 17:27 — ИА Регнум. В Тамбове, где месяц назад открылся детский сад «Волшебная страна», будет построено ещё два дошкольных учреждения. Об этом было заявлено в ходе визита главы администрации Тамбовской области Александра Никитина в новый детсад, в ходе которого он вручил сертификат на 800 тыс. рублей для закупки дополнительного оборудования, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Tambov.gov.ru Александр Никитин посетил детский сад «Волшебная страна»

Детский сад «Волшебная страна» открылся месяц назад. Он расположен на севере Тамбова, его посещают больше 350 детей. Он рассчитан на 12 групп и оснащён мобильным компьютерным классом, интерактивными досками, игровым и дидактическим оборудованием, обучающими комплектами. На его территории расположены 12 игровых площадок с теневыми навесами, физкультурной площадкой, игровым оборудованием. Также есть площадка для обучения детей правилам дорожного движения.

С работой учреждения ознакомился губернатор Александр Никитин, осмотрев комнаты для занятий, отдыха и спорта.

«Этот детский сад построен безупречно в кротчайшие сроки. Дизайн, оформление, внутренняя отделка — придраться не к чему. Всё очень гармонично и лаконично. Садик полностью укомплектован современным оборудованием и всем тем, что необходимо детям для развития. Рад за тамбовчан, что у них есть возможность водить детей в такие учреждения. А таких у нас в регионе уже много: современных, красивых и уютных. И строятся еще», — сказал Александр Никитин.

Он вручил руководству детского сада сертификат на 800 тысяч рублей. Эти средства пойдут на дополнительное оборудование. Губернатор также побывал на месте строительства детского учреждения на улице Селезнёвской, рассчитанного на 250 детей. Планируется, что он примет первых воспитанников в 2019 году,

«Вижу, что работа кипит. С нового года уже начнутся отделочные работы. Будет ещё один хороший детский сад, который поможет решать проблему с очередностью в дошкольные образовательные учреждения», — отметил глава региона.

Кроме того, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство детского сада в Тамбове по улице Серпуховской.