Венеция, Италия, 29 октября, 2018, 17:31 — ИА Регнум. Наводнение в Венеции вызвало затопление 70% территории города, 29 октября передает агентство Associated Press.

Иван Айвазовский. Венеция. 1842

В настоящий момент уровень воды в Венеции достиг отметки в 149 сантиметров — самого высокого с ноября 2012 года, и вода продолжает прибывать.

По словам губернатора Венеции Лука Зайя, наводнение может оказаться самым сильным с 1966 года.

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