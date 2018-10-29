Ереван, 29 октября, 2018, 17:20 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности вице-премьера Армении Тигран Авинян подаст в суд на сайт politik. am за информацию о том, что он якобы курил марихуану в здании правительства.

24news.am Борис Мурази (слева) и Тигран Авинян

«Уверен, все вы хорошо знаете, что наше правительство большое внимание уделяет свободной прессе. Никто не может принизить роль СМИ для становления и укрепления демократии.

Однако необходимо отличать осведомляющие о различных темах и осуществляющих функции контроля за правительством СМИ, от прессы, распространяющей оскорбления и не имеющие ничего общего с распространением информации.

Недавно на одном из таких ресурсов была размещена «неопровержимая» информация о том, что я курю марихуану. Хочу отметить, что я намерен представить судебный иск против politik. am за клевету обо мне. Также хочу проинформировать, что в подобных ситуациях буду требовать не только публичного опровержения клеветы, но и компенсации, которую направлю на выплату платы за обучение студентов факультета журналистики, которые показывают высокую успеваемость», — сказал Авинян.

Главный редактор издания Борис Мурази позже пояснил, что получил достоверную информацию о том, что вице-премьер Армении Тигран Авинян вместе с друзьями употреблял марихуану в здании правительства в рабочее время. Захотев получить подтверждение или опровержение, редактор направил запрос в канцелярию вице-премьера.

«Запрос видел я и, предполагаю, работники канцелярии. Через несколько часов со мной связывается один человек, с которым имею личные отношения (человек, имеющие тесные связи с бывшими властями) и просит не публиковать информацию. Естественно, я отказываюсь. Тут я понимаю, что полученная информация является достоверной, а телефонный звонок яркое тому подтверждение. После этого я опубликовал информацию», — пояснил Мурази.

Он уверяет, что вице-премьера в суде ждёт сюрприз. По словам редактора издания, Авинян должен пройти экспертизу, так как это требование закона.