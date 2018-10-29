Симферополь, 29 октября, 2018, 17:13 — ИА Регнум. Правительство Крыма потребовало у администрации Симферополя круглосуточного пребывания её представителей на проблемных объектах города. Соответствующее распоряжение 29 октября на совещании в администрации крымской столицы озвучил республиканский вице-премьер Юрий Гоцанюк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фирс Журавлев. Чиновник (фрагмент). 1884

«Работу необходимо вести в круглосуточном режиме на тех объектах, где есть необходимость. Я имею в виду дороги, вопросы, связанные с работой общественного транспорта и обращения с твёрдыми коммунальными отходами, торговлей и НТО», — сообщил Гоцанюк.

Он также отметил, что каждый из заместителей главы администрации Симферополя назначен куратором маршрутов вывоза мусора.

«Основное внимание должно быть направлено на контроль за ремонтом дорог, поскольку отставание на объектах — от 6 до 12 дней. Это — большое отставание. Попросил бы представителей строительного контроля, заказчика, первых лиц подрядных компаний, ответственных от Службы автомобильных дорог быть на объектах круглосуточно», — подчеркнул вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Крыма дополнительно выделит восемь миллионов рублей на вывоз твёрдых коммунальных отходов из Симферополя.