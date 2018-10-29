Киев, 29 октября, 2018, 16:51 — ИА Регнум. На Украине в соцсетях не стихает критика в адрес правительства, которое с 1 ноября подняло тарифы на газ для населения на 23,5% — до 8550 грн (302 долл) за 1000 кубических метров.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В частности директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянскийотметил, что Украина по стоимости газа «впереди Европы всей», если учесть паритет покупательной способности.

«1. Абсолютные показатели стоимости кубометра или кВт-часа не релевантные, поскольку не учитывают доходы граждан. Поэтому изначально все эти картиночки «как у них в Европе» исключительно для лох**в. 2. Тарифы должны соответствовать текущей социально-экономической ситуации в стране и считаться по паритету покупательной способности. Если так считать, то окажется, что по газу мы впереди Европы всей, по электричеству очень близко к лидерам», — написал Землянский.

В свою очередь руководитель Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков считает, что повысив цены на коммуналку, премьер-министр Владимир Гройсман выполнил свое предвыборное обещание и показал, «что такое управление государством».

«От молодцы, всего-то на 23.5%! Это ж не много?! Да? Видимо про это говорил премьер: «Я вам покажу, что такое управление государством»… Ну, реально показал», — отметил Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября премьер-министр Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения повысится на 23,5%. По его словам, повышение цен на газ спасет страну от дефолта.

«Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие переговоров (с МВФ — ред.)… Если мы не сможем продолжить сотрудничество с нашими международными партнерами, мы окажемся в состоянии, когда мы не можем обслуживать те долги, которые взяли до нас. И, к моему большому сожалению, это может привести к тому, что Украина будет введена в дефолт», — сказал Гройсман.

Кроме того, 19 октября правительство Украины приняло постановление № 867 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа», согласно которому цен на газ для населения будут подниматься в 2019—2020 гг. Так, согласно принятому документу в 2019 году Киев поднимет цены на газ для населения до $338 или 9600 гривен/тыс кубометров, а в 2020 году — до $500 или 14 000 грн/тыс кубометров.