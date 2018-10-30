Москва, 30 октября, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Цены на бензин продолжают не просто расти, есть регионы, где они уже перешагнули за психологическую отметку в 50 рублей за литр. С 15 по 21 октября, по данным Росстата, рост цен фиксировался во всех регионах, из которых антирекорд принадлежит Чите — плюс 3%. О динамике потребительских цен на бензин и дизельное топливо и о том, к чему стремится процесс, пишет редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензиновая лихорадка в России

Руководитель департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, по его словам, «искренне верит» в то, что цены на внутреннем рынке стабилизируются и экстраординарного роста выше инфляции не будет — ни в оставшиеся месяцы 2018 года, ни в следующем году. И тем не менее беспокойства это не снимает, и высказываются опасения, что с января, когда резко вырастут топливные акцизы, так же резко вырастут и цены.

Как бы то ни было, цены на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСб) только растут, дефицит горюче-смазочных материалов внутреннем рынке сохраняется, и независимые компании говорят откровенно: если ситуация не изменится, то им придётся продавать топливо по 70 рублей. Самые мрачные прогнозы — и того хуже. Гораздо.

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