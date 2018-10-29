Симферополь, 29 октября, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Правительство Крыма дополнительно выделит восемь миллионов рублей на вывоз твёрдых коммунальных отходов из Симферополя. Об этом на совещании в администрации крымской столицы 29 октября заявил вице-премьер РК Юрий Гоцанюк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

«Это нужно для того, чтобы оплатить услугу, которая будет оказываться ГУП «Крымэкоресурсы». Помимо этого, также будет привлечена дополнительная техника по вывозу мусора», — отметил Гоцанюк.

По его словам, властям города необходимо провести внеочередную сессию и предусмотреть средства на выплату долга по ранее оказанным услугам госпредприятиям и направить средства на ремонт поломанной техники — более 13 миллионов рублей в совокупности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РК Сергей Аксёнов назвал работу администрации крымской столицы «беспомощной» и «неэффективной», отметив, что проблемы с проведением дорожных работ, организацией движения общественного транспорта и уборкой мусора не решаются.