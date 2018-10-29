Югорск, Югра, 29 октября, 2018, 16:59 — ИА Регнум. В одной из школ Югорска (ХМАО) старшеклассник изнасиловал ученицу младших классов прямо в учебном заведении. Преступление было совершено в сентябре. Информацию о нём чиновники замалчивали намеренно. Об этом заявил в своём посте в социальной сети начальник управления внутренней политики и общественных связей мэрии Югорска Алексей Шибанов.

(сс) Jordan McDonald Девочка

«По поводу произошедшего в лицее Югорска. Действительно, 4 сентября 2018 года в лицее им. Атякшева произошло преступление, участниками которого стало двое несовершеннолетних детей. Факт был выявлен практически сразу, всё, что было необходимо сделать, было сделано своевременно. Незамедлительно возбуждено уголовное дело, ведется следствие, проводятся серьезные проверки, работают психологи. Все виновные понесут заслуженное наказание, но в обстоятельствах еще разбираться и разбираться», — поясняет Алексей Шибанов.

И сообщает, что чиновники Югорска намеренно не стали распространять информацию об этом инциденте.

«Именно намеренно. И не потому, что замалчиваем либо что-то утаиваем, а потому, что затронута очень тонкая сфера детской психологии… Перейдя невидимую грань, мы можем сделать непоправимое. Семья пострадавшей стороны очень просит оставить их в покое!» — пишет начальник управления внутренней политики и общественных связей мэрии Югорска.

В СУ СКР по ХМАО подтверждают факт возбуждения уголовного дела относительно преступления сексуального характера в лицее Югорска. Подозреваемый помещён в специальное учреждение, сообщает пресс-служба следственного ведомства.