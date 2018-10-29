Москва, 29 октября, 2018, 16:39 — ИА Регнум. Показатель рождаемости в России за период с января по сентябрь 2018 года снизился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 29 октября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

По данным ведомства, за девять месяцев в России родилось 1,21 млн человек, тогда как за аналогичный период 2017 года родилось 1,272 млн человек.

Одновременно с этим зафиксирован и рост числа умерших. С начала года в стране умерло 1,383 млн человек, а годом ранее — 1,378 млн человек.

Таким образом, естественная убыль населения за январь-сентябрь 2018 года составила 173 тысячи человек. В 2017 году данный показатель составлял 106 тысяч человек.