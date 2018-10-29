Вашингтон, 29 октября, 2018, 16:44 — ИА Регнум. Дональд Трамп, которого многие политики раскритиковали за его высказывание о разносящих злобу СМИ, продолжает настаивать на своей позиции. В твите от 29 октября Трамп пишет:

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«В нашей стране есть много гнева, вызванного отчасти неточной, и даже мошеннической, подачей новостей. Транслирующие фейковые новости СМИ — подлинные Враги Народа — должны остановить свою открытую и очевидную враждебность и сообщать новости точно и справедливо. Это сильно поможет потушить пламя…»

Как водится, на провокационное сообщение Трампа с готовностью отозвались слушатели. Так, сенатор Бен Кардин пишет:

«Исправление ущерба, который Дональд Трамп и его помощники нанесли этой стране, начинается и заканчивается в кабине для голосования», — намекает сенатор на выборы, которые должны состояться 6 ноября.

Тему гнева охотно поддержал сенатор Марко Рубио: он полагает, что сам по себе гнев — это неплохо, потому что гнев заставляет людей помогать и голосовать, а ярость хороша для рейтингов: «Гнев является одной их наших самых сильных эмоций — но также одной из разрушительных». Проблема в том, что «нация, чьи самые заметные лидеры и институты полагаются на гнев, чтобы мотивировать людей, в конечном счете станет нацией очень сердитых людей. Гнев может заставить хороших людей совершать безответственные и разрушительные действия, а злых — ужасающие и трагические».

Как сообщало ИА REGNUM, сказанные несколькими днями ранее слова Трампа о том, что за злобу в американском обществе во многом ответственны американские же СМИ, вызвали гневную реакцию среди ряда политиков и стали для оппонентов главы Белого дома накануне важнейших выборов еще одним поводом обвинить его во множестве проступков.