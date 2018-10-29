Лос-Анджелес, США, 29 октября, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Сумма кассовых сборов фильма «Хэллоуин» во вторые выходные показов в США уменьшилась на 58%, однако это не помешало ему вновь выйти в лидеры кинопроката страны. Об этом 28 октября сообщил журнал Forbes.

Цитата из к/ф «Хэллоуин». реж Дэвид Гордон Грин. 2018. США Не убежать

Картина смогла заработать в США ещё $32 млн. Сумма её общемировых сборов уже составила около $172 млн при бюджете около $10 млн. Издание отмечает: пока что по показателю кассовых сборов в США фильм уступает оригинальному «Хэллоуину» 1978 года. Тогда лента смогла заработать на внутреннем кинорынке $47 млн (если учесть инфляцию, сумма его кассовых сборов сегодня могла бы составить около $185 млн).

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Напомним, на большие экраны кинотеатров США фильм вышел 19 октября 2018 года. Снял его режиссёр Дэвид Гордон Грин. Роль Лори Троуд в картине вновь исполнила актриса Джейми Ли Кёртис.