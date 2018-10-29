Ереван, 29 октября, 2018, 16:03 — ИА Регнум. Национальное собрание Армении сегодня, 29 октября, как и неделю назад, вновь не приняло поправки к Избирательному кодексу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стоп-кадр трансляции parliament.am Результаты голосования в парламенте Армении

На этот раз за законодательный пакет проголосовали 62 депутата, против — 2, воздержавшихся не было. Для принятия проекта необходимы были голоса как минимум 3/5 от общего числа депутатов, то есть 63 депутатов. 22 октября для принятия проекта не хватило 7 голосов. Против изменения Избирательного кодекса выступала бывшая правящая Республиканская партия Армении, при правлении которой кодекс и был принят.

Проектом поправок правительство, как и обещало в своей программе, хотело перед предстоящими в декабре внеочередными парламентскими выборами наряду с другими изменениями также упразднить так называемую рейтинговую избирательную систему.

Ожидается, что после того, как 1 ноября Национальное собрание вновь не изберет Никола Пашиняна премьер-министром, законодательный орган будет распущен и в начале декабря пройдут внеочередные парламентские выборы.