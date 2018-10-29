Берлин, 29 октября, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера. Об этом она заявила на пресс-конференции 29 октября в Берлине, пишет издание Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Меркель выступила с заявлением, что оставляет пост председателя партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), которую она возглавляла на протяжении 18 лет. Также она сообщила, что нынешний ее срок на посту канцлера — уже четвертый — станет для нее последним. Меркель уйдет из политики, когда истечет срок ее полномочий в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, до начала пресс-конференции средства массовой информации сообщили, что свои кандидатуры на пост председателя ХДС выдвинут генеральный секретарь Аннегрет Крамп-Карренбауэр и бывший лидер фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц.

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