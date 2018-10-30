Киев, 30 октября, 2018, 04:03 — ИА Регнум. Восстановление Константинопольским патриархом Варфоломеем низвергнутого раскольника Филарета Денисенко в качестве главы т.н. УПЦ КП с одновременной поддержкой этого процесса президентом Украины Петром Порошенко создает интересную ситуацию. Что же, собственно, «восстанавливается» в качестве «особенного украинского православия» и предводителя этой структуры, разбирался автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Филарет

«Как вы яхту назовете, так она и поплывет», данное верно и для того, как поименовать когда-то попытавшегося присвоить себе чин патриарха раскольника Филарета. Теперь, с восстановлением в качестве православно-рукопожатного лица для Константинопольского патриарха, Филарет титулуется как архиепископ и митрополит Киева. А почему же не патриарх?

А потому что кроме впавшего в канонические экзерсисы патриарха Варфоломея, остаются другие православные патриархи, которые вполне могут не понять истории воздвижения из ниоткуда анафематствованного в свое время самим Константинополем раскольника Филарета. А какую же, с позволения сказать, лепту внес в это дело Пётр Порошенко? Порошенко сделал заявление о том, что «Как только где увидите людей, которые будут призывать взять силой лавру, монастырь или храм, знайте, это — московская агентура», а Филарет объявил себя владельцем двух крупнейший монастырей Украины (ныне принадлежащих УПЦ МП). По логике Порошенко, это делает Филарета агентом Москвы. Не слишком ли много для одного недопатриарха?

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