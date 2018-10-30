Москва, 30 октября, 2018, 03:09 — ИА Регнум. Рейтинг регионов России может рассматриваться по-разному. Насколько любопытные результаты можно получить, сравнивая экономический рейтинг с положением региона по другим показателям, рассказывает редактор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская Федерация

Даже предварительный экономический анализ показывает крупные расхождения по уровню между условно «равными» регионами, представляющими административные единицы России, — иногда это расхождения в сотни раз. Далеко впереди всей страны по доходам бюджета лидирует Москва со своими 2 трлн рублей ежегодно, опережая занимающее последнее место Еврейскую АО в 149 раз. В целом же в группу суперуспешных выделились Москва, Московская и Тюменская области, причем последняя является лидером по инвестициям в основной капитал.

В следующую группу можно выделить 7 регионов, вносящих большой вклад в экономику России, возглавляет этот список Санкт-Петербург, а завершает Ростовская область. Каждый член этой семерки обладает сбалансированной экономикой и, за счет местной специфики, важен для экономики России.

Этими 10 из 82, однако, не исчерпывается вся страна, и если развивать уже развитые регионы — легко и экономически выгодно, то в логике единства страны нужно помогать отстающим. Но до сих пор, как показывает опыт ДФО и СКФО, внятного результата по развитию не самых благополучных областей так и не получено.

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