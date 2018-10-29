Москва, 29 октября, 2018, 15:12 — ИА Регнум. ЗАГС Москвы привел самые редкие имена для новорождённых в сентябре 2018 года. Так, мальчиков называли такими необычными именами, как Имран, Назар и Даниль (по семь мальчиков). Елисеями назвали девятерых мальчиков. Редкие имена получили и девочки. Меланией назвали семь девочек, Амалией — восемь, Мединой и Айлин — по девять, передает АГН «Москва».

Советский плакат Дети

Кроме того, жители Москвы дают своим детям такие редкие и необычные имена, как Малика, Роберт, Алан и Билал. Самыми популярными именами для новорожденных в Москве в сентябре 2018 года стали София и Александр, Алиса и Елизавета.

Отметим, самые экзотические имена, которые родители дали своим новорожденным детям с 1998 по 2015 год в Москве, — Граф, Христамрирадос, Принцесса Даниэлла, Князь, Принц, Космос, Ярослав-Лютобор, Каспер Ненаглядный, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Будда-Александр, Господин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в столице несколько мальчиков получили старорусские имена Велесвет, Ладомир, а также Патрикей и Харлампий, Форвард, Норд и Франклин. Некоторых девочек, родившихся в 2017 году, назвали Златозара, Ладислава, Аграфена и Искра, Дорофея, Васса и Исидора.

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