Москва, 29 октября, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Сегодня на валютном рынке нет ни положительного, ни отрицательного тренда для российской валюты, хотя сам рубль находится под давлением сразу нескольких факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«В текущий момент отечественная валюта находится под давлением нескольких факторов, среди которых нефть, риски санкционного давления, а также коррекция на западных площадках, но пока нет ни положительного, ни отрицательного тренда для рубля», — заявил Люшин.

Так, на прошлой неделе поддержку рублю оказывал налоговый период, но уже сегодня, 29 октября, российская валюта испытывает давление от снижения цен на нефть.

«Равновесия придало решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. Но с учетом дальнейшего роста доходностей на развитых рынках, оттока капитала из стран с формирующимися рынками и геополитических факторов, которые могут привести к усилению волатильности на финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания, регулятор не исключил повышения ключевой ставки до 7,75% чтобы удержать рынок от просадки. В таком случае даже по-прежнему еще высокая стоимость нефти не сможет удержать ситуацию», — отметил Люшин.

При этом, по его словам, нефть находится сейчас в череде роста и падений и в любой момент может пойти на понижение из-за снижения глобального спроса на сырье.