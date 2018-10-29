Москва, 29 октября, 2018, 14:58 — ИА Регнум. В том случае, если Североатлантический альянс примет в свои ряды Украину и Грузию, это станет для России военной и экономической проблемой колоссального масштаба. Об этом заявил глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

В ходе выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай» дипломат подчеркнул, что если Киев и Тбилиси будут приняты в НАТО, то России ничего не останется, как с огромными экономическими затратами выстраивать пояс обороны вблизи Сочи.

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Как сообщало ИА REGNUM, украинский военный эксперт и главред интернет-издания Юрий Бутусов назвал многонациональные учения Clear Sky — 2018 одним из главных событий года на Украине, «которое меняет военно-стратегический баланс и вызывает панику в РФ».

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