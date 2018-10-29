Бишкек, 29 октября, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Существует риск того, что Киргизия недополучит до 2,2 млрд сомов (2 млрд рублей) таможенных поступлений в рамках Евразийского экономического союза. Об этом заявил председатель таможенной службы Алмаз Онолбеков на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам, пишет «Tazabek».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По словам чиновника, может получиться так, что по итогам 2018 года эти поступления составят не 18,3 млрд сомов (более 17,2 млрд рублей), как прогнозировалось ранее, а только 16,2 млрд сомов (более 15,2 млрд рублей).

Слова главы таможенного ведомства подтвердил и министр финансов Киргизии Адылбек Касымалиев, отметивший, что это может произойти из-за введения новых «санкций» против некоторых членов ЕАЭС. Существует вероятность того, что такая же ситуация сложится и в 2019 году.

ИА REGNUM напоминает, что с августа 2015 года Киргизия является членом Евразийского экономического союза. Доля Киргизии в структуре расщеплений таможенных поступлений в рамках ЕАЭС составляет 1,9%.

Отметим, что во время выступления на 73-й сессии Генассамблеи ООН, проходившей в конце сентября 2018 года, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обратил внимание делегатов на том, что из-за «войны санкций» особенно сильно страдают малые страны.

А еще раньше министр экономики Киргизии Олег Панкратовзаявил о том, что киргизстанские власти не намерены вмешиваться в «торговую войну» и реагировать на действия США против России и Китая, а также вводить санкции в отношении американских товаров.