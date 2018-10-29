Санкт-Петербург, 29 октября, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Внеплановая проверка петербургского ГУП «Горэлектротранс», которую начинает контрольно-счетная палата (КСП) Санкт-Петербурга, продолжится в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава КСП Вадим Лопатников.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай в Петербурге

По его словам, аудиторы выйдут на объект только завтра, 30 октября. Поводом для проверки стала просьба вице-губернатора Игоря Албина.

«Это внеплановая проверка по просьбе профильного вице-губернатора. У нас около трех крупных внеплановых проверок за 2018 год, и эта будет переходить на 2019 год. В принципе, думаю, нам тогда легче будет посмотреть период 2016-го, 2017-го и практически полностью 2018 года. Потому что есть там несколько вопросов, которые надо детально посмотреть», — сказал Лопатников.

Напомним, одной из самых скандальных проверок КСП в новейшей петербургской истории в отношении унитарных предприятий стала проверка ГУП «Петербургский метрополитен» за 2014 год. По ее итогам было выявлено нарушений на сумму около 9 млрд рублей, а Следственный комитет РФ принялся расследовать обстоятельства возведения вестибюля станции метро «Адмиралтейская». В 2017 году СКР прекратил уголовное дело в отношении главы петербургской подземки Владимира Гарюгина.

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