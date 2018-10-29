Екатеринбург, 29 октября, 2018, 14:48 — ИА Регнум. В Екатеринбурге состоялся митинг, приуроченный к 100-летию со дня образования Российского коммунистического союза молодёжи — комсомола. Мероприятие прошло в центре города возле памятника Комсомольцы Урала на Вознесенской горке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Пахомова Митинг по случаю 100-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге

Ольга Пахомова Юные барабанщики

Митинг был организован активистами Ленинского коммунистического союза молодёжи (ЛКСМ) Свердловской области. На мероприятии присутствовали участники юношеского поискового движения «Возвращение» и детской организации пионеров-барабанщиков. Также во время митинга возле памятника был выставлен почётный караул.

Ольга Пахомова Почётный караул у памятника Комсомолу Урала

Как сообщало ИА REGNUM, ранее со 100-летним юбилеем Российского коммунистического союза молодёжи поздравил свердловчан губернатор Евгений Куйвашев. Он пожелал здоровья и счастья комсомольцам всех поколений.

Напомним, что Российский коммунистический союз молодёжи был учреждён 29 октября 1918 года. Позже он стал Всесоюзным и получил имя основателя Советского государства Владимира Ленина. За годы СССР во Всесоюзном ленинском коммунистическом союзе молодёжи побывали более 150 млн граждан Советского Союза.