Москва, 29 октября, 2018, 14:29 — ИА Регнум. В Госдуме надеются на развитие отношений с Бразилией в связи с победой Жаира Болсонару на выборах президента, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Бразилия для РФ важный и стратегический партнер. Новый президент Жаир Болсонару уже пообещал здравый подход во внешней политике. Уверен, что наши отношения будут только крепнуть и развиваться», — сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он уверен, что итоги выборов президента Бразилии не должны отрицательно повлиять на уровень двусторонних отношений с Россией и взаимное сотрудничество на международных площадках.

«Мы надеемся на преемственность в нашем взаимодействии и по линии ООН, и по линии БРИКС, и в G20», — сказал депутат.