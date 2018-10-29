Париж, 29 октября, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил с победой на президентских выборах Бразилии Жаиру Болсанару, сообщает 29 октября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Президент республики Эммануэль Макрон поздравил Жаиру Болсанару, избранного народом Бразилии на пост президента 28 октября», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Глава Франции также отметил, что надеется на продолжение сотрудничества с Бразилией в отношении вопросов мира, безопасности и защиты окружающей среды.

Ранее Макрон вызвал озабоченность относительно возможности избрания Болсанару в связи с его правыми взглядами.