Чебоксары, 29 октября, 2018, 14:20 — ИА Регнум. В столице Чувашии возникли проблемы с оплатой за тепловую энергию, поставляемую вновь созданным муниципальным предприятием «Теплосеть», которое пришло на рынок после расторжения договоров аренды городских сетей с ООО «Коммунальные технологии». Потребители оплатили в сентябре 80% от начисленной суммы, при этом главные неплательщики — население и республиканские организации, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Данные МУП «Теплосеть»

Данный вопрос был поднят сегодня, 29 октября, на планёрке в администрации Чебоксар. Согласно представленным данным, в сентябре потребителям МУП «Теплосеть» начислено более 28 млн рублей, из них наибольшая доля приходится на управляющие компании (16,1 млн рублей). Бюджетным организациям начислено 3,25 млн рублей за фактически потреблённую горячую воду, прочим организациям — 1,89 млн рублей, населению — 657 тыс. рублей, ТСЖ, ЖКС, ТСН — 6,1 млн рублей.

Оплачено в октябре 22,45 млн рублей, то есть 80,1%. Самая высокая платёжная дисциплина — у управляющих компаний (90,3% оплаты). Хуже всего платят за поставленный ресурс бюджетные организации (58,6% от начисленной суммы) и население, находящееся на прямых счетах (38,5%).

«Наблюдается низкий процент поступления денежных средств от населения, так как часть собственников жилых помещений продолжают производить оплату за коммунальную услугу по горячему водоснабжению непосредственно в управляющие организации, либо не производят оплату совсем (приняли выжидающую позицию)», — считают в МУП «Теплосеть», заверяя, проводятся соответствующие «разъяснительные работы с населением».

Что касается бюджетных организаций, то минимальная оплата — у республиканских организаций, которые оплатили 15% от начисленной суммы, в то время как у федеральных и городских — свыше 80%.

Cap.ru Данные МУП «Теплосеть»

«По расчётам за поставленную горячую воду со стороны учреждениями, финансируемыми из республиканского бюджета, складывается критическая ситуация. Основными причинами сложившейся ситуации являются: позднее предоставление учреждениями лимитов бюджетных обязательств, долгий процесс регистрации контракта теплоснабжения и не предоставление учреждениями лимитов бюджетных обязательств, необходимых для заключения контракта на теплоснабжение», — поясняют в муниципальной теплоснабжающей организации.

По данным МУП «Теплосеть», с потребителями тепловой энергии, подключенными к источникам теплоты МУП «Теплосеть», заключено 584 договора теплоснабжения и горячего водоснабжения, в том числе с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, — 126 договоров, с учреждениями, финансируемыми из бюджетов всех уровней, — 242, с прочими организациями — 216.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение о расторжении договора долгосрочной аренды муниципального имущества с ООО «Коммунальные технологии», заключённого в 2007 году. В июле данное решение вступило в силу. Кроме того, в отношении компании введено наблюдение

В июне в Чебоксарах создали МУП «Теплосеть» с уставным капиталом в 500 тыс. рублей. Учредителем компании выступила администрация Чебоксар, основной вид деятельности — «производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха». Сети, которые ранее был в аренде у «Коммунальных технологий», переданы муниципальному предприятию.