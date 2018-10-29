Париж, 29 октября, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил избранного крайне правого президента Бразилии Жаира Болсонару с победой на выборах и подтвердил свою готовность продолжать сотрудничество с этой страной, сообщает Le Figaro.

Жаир Болсонару

Глава государства «поздравляет Жаира Больсонару, избранного бразильским народом на пост президента страны», — заявил Елисейский дворец.

«Франция и Бразилия имеют стратегическое партнерство, основанное на общих ценностях уважении и поощрении демократических принципов, и именно в отношении этих ценностей Франция желает продолжить свое сотрудничество с Бразилией», — добавил Эммануэль Макрон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партия президента Эммануэля Макрона «Вперёд, Республика!» выразила беспокойство относительно победы Жаира Болсонару на выборах. В партии заявили, что это «новое отступление от пространства свобод и социальной справедливости».