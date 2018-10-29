Махачкала, 29 октября, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Более 18 тонн карантинных фиников из Республики Иран было задержано в Дагестане, на пункте пропуска «Яраг-Казмаляр». Продукция сопровождалась недействительным санитарным сертификатом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

(сс) Madhif Финики

Владелец груза понесёт административную ответственность за нарушение требований законодательства в области карантина растений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Калининградской области сотрудниками Управления Россельхознадзора была выявлена партия цветной капусты из Македонии, в которой содержался опасный вредитель — западный цветочный трипс.

Во избежание распространения карантинной продукции на территории страны, две тонны цветной капусты было направлено на обеззараживание.