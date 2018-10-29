Джакарта, 29 октября, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Индонезийский фонд потребителей попросил руководство авиакомпании Lion Air выплатить компенсации семьям погибших в авиакатастрофе, сообщает Antaranews.

(сс) Counselling Горе

Председатель фонда Тулус Абади попросил министерство транспорта убедиться в том, чтобы авиакомпания Lion Air полностью выполнила свои обязательства и выплатила компенсации жертвам в своем официальном заявлении 29 октября 2018 года.

Издание отмечает, что семьи жертв авиакатастрофы могут рассчитывать на 1 млрд 250 млн индонезийский рупий или 82 тыс. долларов США на человека.

Индонезийский фонд потребителей также попросил министерство транспорта Индонезии увеличить надзор за всеми авиакомпаниями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо поручил провести спасательную операцию в водах Караванга, где упал самолет Lion Air JT 610, как можно скорее.