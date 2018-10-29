Теперь у Красноярска по-настоящему столичная набережная: мэр Сергей Еремин
Красноярск, 29 октября, 2018, 07:11 — ИА Регнум. Локации для детей, экотропа, терраса для кормления уток, диваны-лежаки и качели с видом на Енисей — красноярцы оценили преображение левобережной набережной. Сегодня, 29 октября, для горожан состоялась экскурсия-прогулка, во время которой горожане оценили, насколько преобразился бульвар вдоль реки и услышали интересные факты о городе. Как сообщает отдел оперативной информации департамента информационной политики администрации Красноярска, вместе с красноярцами в экскурсии приняли участие мэр Сергей Ерёмин и представители компании «Норникель». Напомним, в этом году при поддержке компании был выполнен второй этап благоустройства левобережной набережной реки Енисей и создана подсветка Коммунального моста.
Во время прогулки многие горожане отмечали, что левобережная набережная значительно преобразилась. В этом году акцент был сделан на территорию у вантового моста и прибрежную зону в районе галереи «Енисей», а также пространство вокруг музейного центра. В районе Центрального парка обустроили экотропу вдоль Енисея (от улицы Кирова до Горького). Благоустроили амфитеатр в районе «Белого города»: спуск полностью обшили деревом и организовали посадочные места. В районе «Капитанского клуба» и ландшафтного парка установили детские площадки. Особое внимание уделено доступности общественного пространства, созданы дополнительные спуски между ярусами набережной (в районе остановки у Регпалаты, у ландшафтного парка (ул. Сурикова), у скульптурной композиции «Лошадь белая», под вантовым мостом, в том числе лифт на сам мост, в районе Красноярского института искусств на набережной Качи).
Переход в муниципальную собственность участка от улицы Сурикова до галереи «Енисей» позволил освободить этот участок от автомобилей и увеличить место для пешеходных прогулок. В районе «Синема-парка» заменили асфальтовое покрытие и опоры освещения, расширили пешеходную дорожку до 2,5 метров, установили ограничители на парковке. Преобразилось пространство возле музея «Площадь Мира». У воды установили новые ограждения и отремонтировали лестницы, а также обшили деревом подпорную стену, подсветили её. В сквере на верхней террасе музейного центра высадили 360 кустарников и порядка 17 деревьев (вязы и голубые ели). От музейного центра до вантового моста полностью заменили асфальт вдоль Енисея, на верхнем ярусе выложили пешеходную дорожку трёхцветной брусчаткой, отделили велосипедную дорожку. У Виноградовского моста установили террасу для кормления уток, также здесь оборудовали детский городок с горками. Кроме того, появились парковые качели у воды, диваны-лежаки. Всего на благоустройство второго этапа компания «Норникель» затратила 167 млн руб.
После экскурсии директор красноярского представительства компании «Норникель» Алексей Дьяченко отметил, что преображением набережной он доволен, но главная оценка — за горожанами.
«Летом мы вместе с красноярцами открыли подсветку Коммунального моста. Сейчас завершили работы на набережной. И это ещё не все проекты. На данный момент продолжаются работы в пойме реки Базаиха, в районе Бобрового лога. Рассчитываю, что в ближайшее время весь комплекс работ по благоустройству там будет завершён. Кроме того, Норникель сейчас осуществляет монтаж подсветки здания Енисейского речного пароходства — доминирующего здания в центральной части города», — рассказал Алексей Дьяченко.
Мэр Красноярска Сергей Ерёмин подчеркнул, что теперь у Красноярска — по-настоящему столичная набережная: «Думаю, одна из лучших в стране. Это удалось благодаря объединению усилий региона, города и нашего эталонного партнёра — компании «Норникель», которому мы благодарны за единый парковый облик набережной и Коммунальный мост, инкрустированный огнями. Считаю, что это образец современного благоустройства, который мы в этом году протестировали на нескольких пространствах города и увидели, что горожанами такие форматы приняты благодушно».
Глава города акцентировал внимание на том, что в будущем году в Красноярске начнётся благоустройство правобережной набережной реки Енисей. В первую очередь рассматривается участок в районе Коммунального моста вдоль улицы Гладкова с выходом на микрорайон «Белые Росы».