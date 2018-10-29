Красноярск, 29 октября, 2018, 07:11 — ИА Регнум. Локации для детей, экотропа, терраса для кормления уток, диваны-лежаки и качели с видом на Енисей — красноярцы оценили преображение левобережной набережной. Сегодня, 29 октября, для горожан состоялась экскурсия-прогулка, во время которой горожане оценили, насколько преобразился бульвар вдоль реки и услышали интересные факты о городе. Как сообщает отдел оперативной информации департамента информационной политики администрации Красноярска, вместе с красноярцами в экскурсии приняли участие мэр Сергей Ерёмин и представители компании «Норникель». Напомним, в этом году при поддержке компании был выполнен второй этап благоустройства левобережной набережной реки Енисей и создана подсветка Коммунального моста.

Отдел оперативной информации департамента информационной политики администрации Красноярска Отдел оперативной информации департамента информационной политики администрации Красноярска

Во время прогулки многие горожане отмечали, что левобережная набережная значительно преобразилась. В этом году акцент был сделан на территорию у вантового моста и прибрежную зону в районе галереи «Енисей», а также пространство вокруг музейного центра. В районе Центрального парка обустроили экотропу вдоль Енисея (от улицы Кирова до Горького). Благоустроили амфитеатр в районе «Белого города»: спуск полностью обшили деревом и организовали посадочные места. В районе «Капитанского клуба» и ландшафтного парка установили детские площадки. Особое внимание уделено доступности общественного пространства, созданы дополнительные спуски между ярусами набережной (в районе остановки у Регпалаты, у ландшафтного парка (ул. Сурикова), у скульптурной композиции «Лошадь белая», под вантовым мостом, в том числе лифт на сам мост, в районе Красноярского института искусств на набережной Качи).

Переход в муниципальную собственность участка от улицы Сурикова до галереи «Енисей» позволил освободить этот участок от автомобилей и увеличить место для пешеходных прогулок. В районе «Синема-парка» заменили асфальтовое покрытие и опоры освещения, расширили пешеходную дорожку до 2,5 метров, установили ограничители на парковке. Преобразилось пространство возле музея «Площадь Мира». У воды установили новые ограждения и отремонтировали лестницы, а также обшили деревом подпорную стену, подсветили её. В сквере на верхней террасе музейного центра высадили 360 кустарников и порядка 17 деревьев (вязы и голубые ели). От музейного центра до вантового моста полностью заменили асфальт вдоль Енисея, на верхнем ярусе выложили пешеходную дорожку трёхцветной брусчаткой, отделили велосипедную дорожку. У Виноградовского моста установили террасу для кормления уток, также здесь оборудовали детский городок с горками. Кроме того, появились парковые качели у воды, диваны-лежаки. Всего на благоустройство второго этапа компания «Норникель» затратила 167 млн руб.

После экскурсии директор красноярского представительства компании «Норникель» Алексей Дьяченко отметил, что преображением набережной он доволен, но главная оценка — за горожанами.

«Летом мы вместе с красноярцами открыли подсветку Коммунального моста. Сейчас завершили работы на набережной. И это ещё не все проекты. На данный момент продолжаются работы в пойме реки Базаиха, в районе Бобрового лога. Рассчитываю, что в ближайшее время весь комплекс работ по благоустройству там будет завершён. Кроме того, Норникель сейчас осуществляет монтаж подсветки здания Енисейского речного пароходства — доминирующего здания в центральной части города», — рассказал Алексей Дьяченко.

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин подчеркнул, что теперь у Красноярска — по-настоящему столичная набережная: «Думаю, одна из лучших в стране. Это удалось благодаря объединению усилий региона, города и нашего эталонного партнёра — компании «Норникель», которому мы благодарны за единый парковый облик набережной и Коммунальный мост, инкрустированный огнями. Считаю, что это образец современного благоустройства, который мы в этом году протестировали на нескольких пространствах города и увидели, что горожанами такие форматы приняты благодушно».

Глава города акцентировал внимание на том, что в будущем году в Красноярске начнётся благоустройство правобережной набережной реки Енисей. В первую очередь рассматривается участок в районе Коммунального моста вдоль улицы Гладкова с выходом на микрорайон «Белые Росы».