Чебоксары, 29 октября, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Министерство экономики опубликовало данные по десяти ключевым показателям социально-экономического развития Чувашии. Согласно представленной информации, по пяти показателям республика отстаёт от общероссийских темпов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Данные минэкономразвития Чувашии

Темпы развития промышленности в Чувашии ниже, чем в среднем по России. Индекс промышленного производства в январе-сентябре в республике по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 101%, в том числе в обрабатывающих производствах — 102,3%. В целом в стране данные показатели составили соответственно 103% и 103,3%.

При росте объёма инвестиций в России инвестиционный портфель в Чувашии падает. В январе-июне 2018 года к аналогичному прошлогоднему периоду объём инвестиций в основной капитал в Чувашии упал на 20,6%, в то время как в стране вырос на 3,2%.

Выше, чем в среднем по стране, по итогам девяти месяцев в Чувашии сложился объём жилищного строительства, сельского хозяйства и оборот розничной торговли. По данным минэкономразвития, индекс объёма производства продукции сельского хозяйства в Чувашии составил 101,1%, в среднем в России — 96,7%. Объём строительства жилья в республике возрос на 2,3% при общероссийском падении на 1,9%. Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», увеличился на 14,7%, в то время как в России сократился на 0,7%. Оборот розничной торговли вырос на 5% при среднероссийском росте 2,6%.

Средняя зарплата в Чувашии в 1,6 раза ниже, чем в среднем по стране. Среднемесячная номинальная заработная плата в январе-августе текущего года в Чувашии составила 26 220,6 рублей, что на 10,6% больше к соответствующему прошлогоднему периоду. В целом в России средняя зарплата сложилась на уровне 42 399 рублей, за восемь месяцев рост составил 11%. Реальная зарплата за указанный период в Чувашии увеличилась на 8,9%, в России — на 8,4%.

Выше, чем в среднем в стране, в Чувашии выросли цены. По данным минэкономразвития, индекс потребительских цен к уровню декабря составил в Чувашии 102,9%, в России — 102,5%.