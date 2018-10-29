Киев, 29 октября, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Сегодня, 29 октября, на Украину прибыла первая официальная торговая миссия США, которая включает представителей 12 крупных американских компаний. В частности, на пресс-конференции в Киеве первый вице-премьер Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что уже провел встречу с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и заместителем министра международной торговли США Гилбертом Капланом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

«Сегодня отношения между Украиной и США на уровне президента Украины Петра Порошенко и президента Дональда Трампа близки как никогда ранее. За последние два года, и в особенности за последний этот год, сотрудничество в экономической, политической, энергетической (сферах) вышло на новый уровень. Украина — наиболее преданный союзник США, де-факто ключевой форпост на восточном фланге… Я хочу поздравить с первым открытием торговой миссии США в Украине, это знаковое событие», — сказал Кубив.

Он сообщил, что в 2018 году двусторонняя торговля между Украиной и США «выросла на 16% и составила почти 2,6 млрд долларов».

«Экспорт в США вырос на 32%, импорт США — на 11%. Мы говорим о глубине и системной трансформации Украины, курсе на проведение системных реформ, направленных на улучшение инвестиционного климата, открытие инвестиционных возможностей для бизнеса, в том числе и для американских компаний», — добавил Кубив.

По его словам, инвесторы из США хотят разместить производство электроники в Закарпатской области, а также разместить заказы на предприятиях госконцерна «Укроборонпром».

"Мы говорим об инвестировании 180 млн долларов в производственно-перегрузочный комплекс в Николаевской области. Мы говорим об организации линии производства контрактной электроники на Закарпатье, что позволит создать более 3 тыс рабочих мест. Мы говорим о контрактном производстве электроники в расширенном плане на будущее, о производстве комплектующих на мощностях предприятий «Укроборонпром» в Ивано-Франковске, где более 3 тыс работающих, в Виннице (более 1 тыс работающих)… Мы говорим об агропереработке, о легкой промышленности, об IT-технологиях», — рассказал Кубив.

Он сообщил, что Украина закажет в США оборудование для хранилища ядерных отходов, которое откроется в середине 2019 года.

«Мы также говорим о соглашении на 1 млрд относительно поставок новых и ремонте существующих локомотивов «Укрзализныци» с обязательной локализацией… Мы говорим о соглашении на 299 млн долларов относительно оборудования для ядерного хранилища отработанного топлива, которое сейчас строится в Чернобыле. Его ввод запланирован на вторую половину 2019 года».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября замминистра по международной торговле США Гилберт Каплан заявил, что Киев посетит первая сертифицированная (официальная) торговая миссия из США. Он призвал украинских коллег как можно лучше принять американские компании на Украине.

«В конце октября с целью поиска интересных инвестиционных возможностей в Украину отправляется Первая официальная торговая миссия, которая будет включать в себя 12 крупных американских компаний. Они ставят целью найти для себя в Украине выгодные возможности для инвестиций, в частности с применением приватизации как одного из механизмов», — сказал Каплан.

В свою очередь вице-премьер Кубив призвал американский бизнес принять участие в приватизации крупных госкомпаний.

«Хочу обратить внимание американского бизнеса на крупные объекты, приватизация которых по новым правилам только начинается. Мы предлагаем частным инвесторам предприятия энергетической сферы, а также крупные инфраструктурные и промышленные компании», — акцентировал чиновник.