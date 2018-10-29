Тюмень, 29 октября, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Жители тюменского Заболотья возмущены намерением властей сдать местные охотничьи угодья в аренду на 49 лет юридическим лицам. Население труднодоступной территории не желает повторения ситуации, которая сложилась в охотугодье в Ягунтуме, где жителей поселения, по их словам, охотопользователь не пускает в лес, а лесную живность истребляет подчистую. Своё негодование они выразили в обращениях к президенту России Владимиру Путину, губернатору Тюменской области Александру Моору, к председателям региональной и Государственной дум, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Defense.gov Автоматчик в лесу

Лайтамакское сельское поселение Тобольского района состоит из пяти населённых пунктов — Лайтамак, Вармахли, Топкинбашево, Топкинская и Ягунтум. В Тюменской области данную территорию называют Заболотьем. По площади оно составляет примерно треть региона. Здесь проживает чуть более двух тысяч человек. Дорог нет, летом летает рейсовый Ан-2, по извилистым рекам курсируют моторки, в студёное время года местные жители выбираются на Большую землю по зимникам.

В селе Лайтамака проживают около тысячи человек. Основное место работы имеют бюджетники, торговцы и сотрудники предприятия ЖКХ. Остальные занимаются охотой, рыбалкой и сбором даров леса, главный из которых — клюква.

Госохотуправление Тюменской области выставило на торги здешнее охотничье угодье №72.16.2 «Носкинский» площадью более 1400 квадратных километров, и 30 октября 2018 года будет назван победитель конкурса, который возьмёт в аренду огромный участок на 49 лет.

Как отметили в Госохотуправлении Тюменской области, финансовых и кадровых ресурсов ведомства не хватает для должного содержания территории. Инвестор же, по мнению чиновников, возьмёт на себя всю полноту ответственности за борьбу с браконьерством, восполнение биологических ресурсов, за лесную инфраструктуру и так далее. Кроме того, чиновники сообщают о якобы состоявшихся в 2014 году общественных слушаниях по передаче лесных просторов Заболотья в аренду. Информация, дескать, была размещена на сайте правовой информации. При том, что даже в 2018 году в Заболотье элементарная сотовая связь работает с перебоями, не то что в 2014-м, когда здесь с подачей электричества были проблемы. Сейчас интернет-то в Лайтамаке лишь в школе и местной администрации работает, и то не всегда. На экстренный случай — спутниковые телефоны. По сути люди отрезаны от мира, и фактически жители Заболотья не имели элементарного доступа к информации о намерениях чиновников.

Из официального ответа начальника Госохотуправления Тюменской области Василия Щепелина следует, что распоряжением правительства РФ от 03.07.2014 № 1216-р утверждена Стратегия развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года. Стратегией установлено увеличение до 20% доли площади охотничьих угодий, в отношении которых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заключены охотхозяйственные соглашения. И ведомство стремится к общегосударственным целям. При этом граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов. Ограничение на доступ в леса может вводиться в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах.

Жители другого уголка Заболотья, Ягунтума, уже на собственном опыте знают, что это за «зверь» — арендатор лесных угодий. И жалуются, что с приходом арендатора «Сибирская казна» их не пускают в лес, под предлогом пресловутой пожарной безопасности в том числе. Говорят, на арендованной территории частники истребили всю дичь и за год вывозят по 30−40 лосей, устраивают охоту с парапланов и вертолётов.

Сейчас жители Заболотья требуют отменить аукционы по передаче охотугодий в аренду.

«Разыграв аукцион и заключив соглашение с победителем, правительство Тюменской области ставит под угрозу жизнь и дальнейшее существование заболотных татар, ограничивает безопасное передвижение между населёнными пунктами и районным центром. Также жителям населённых пунктов Заболотья станут недоступными традиционные виды промыслов, сформированных предками. Население, издревле выживающее за счёт сбора дикоросов, рыболовства, охоты, будет поставлено на край гибели и вымирания», — пишут они президенту России.