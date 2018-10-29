Париж, 29 октября, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Глава французской крайне правой партии Марин Ле Пен пожелала «удачи» избранному президенту Бразилии Жаиру Болсонару, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Удачи новому президенту Жаиру Болсонару, которому придется исправить очень хрупкую экономическую, демократическую ситуацию и безопасность в Бразилии», — поприветствовала глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на своей странице в Twitter.

По ее словам, «коррупция и ужасающая преступность процветали при крайне левых правительствах».

Напротив, партия президента Эммануэля Макрона «Вперёд, Республика!» выразила беспокойство относительно победы Жаиру Болсонару на выборах. В партии заявили, что это «новое отступление от пространства свобод и социальной справедливости».

Первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор высказал свои мысли относительно выборов в Бразилии: избрание ксенофоба, гомофоба, женоненавистника, поклонника диктатуры, врага средств массовой информации, любителя fake news». «От одного континента к другому, от Орбана до Трампа, от Сальвини до Болсонаро, демократия расшатывается», — добавил он.

Напомним, Жаир Болсонару выиграл во втором туре президентских выборов в Бразилии, набрав 55,7% голосов.