Киев, 29 октября, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Украинские политики и эксперты допускают, что главной темой переговоров на предстоящей встрече канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Петра Порошенко в Киеве станет вопрос транзита российского газа.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

В частности, депутат, член фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник считает, что сегодня Украина «сдерживает инфраструктурно-логистические угрозы ЕС, которые исходят со стороны России».

«Российские танки могут быстро оказаться на границе в Польше, не обязательно через украинскую территорию. Но угроза странам Европейского союза, которая сегодня сдерживается исключительно Украиной не только в военном плане, но и в инфраструктурно-логистическом, которую сегодня Украина выполняет в части транспортировки газа. Это также сдерживающий фактор военного развертывания идей Путина в Европе», — сказал Винник 29 октября в эфире телеканала «112 Украина».

В свою очередь политолог Анна Малкина отметила, что транспортировка газа и строительство «Северного потока — 2» приобрели политическую окраску.

«Мы не можем утверждать, что вопросы энергетики будут вынесены за скобки, потому что энергетика как часть экономических вопросов является составной политических отношений и сотрудничества между нашими государствами. Эта проблема будет присутствовать в порядке дня. Сегодня транспортировка газа и строительство «Северного потока — 2» — вопросы, которые приобрели политическую окраску», — рассказала Малкина.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября канцлер Германии Ангела Меркель совершит однодневный визит в Киев. В рамках визита запланирована встреча Меркель с президентом Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Ожидается, что немецкий канцлер обсудит войну в Донбассе и реализацию Минских соглашений.