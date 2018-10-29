Казань, 29 октября, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Наблюдать за матчем чемпионата России по футболу между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» с трибун стадиона будут свыше 20 тыс. болельщиков. Такие прогнозы сделали в пресс-службе казанского футбольного клуба.

Andsemar Стадион «Казань Арена»

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Напомним, матч между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги состоится 29 октября на стадионе «Казань Арена». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга.

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На матч с «Рубином» спартаковцев выведёт Рауль Рианчо, которому доверено исполнять обязанности главного тренера после отставки Массимо Карреры. Добавим, что до этой встречи «Рубин» и «Спартак» сыграли между собой 36 матчей. 11 побед на счету «Рубина», семь раз соперники сыграли вничью, 18 раз побеждали спартаковцы. Разница мячей 32−47.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на стадионе «Открытие Арена» в рамках 11-го тура высшего дивизиона России сезона 2018/19 был разыгран матч между коллективами «Спартак» и «Арсенал» (Тула). Счёт на табло по итогам встречи 2:3 в пользу «пушкарей».