Санкт-Петербург, 29 октября, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Первый снег, выпавший в петербургском регионе в ночь на 29 октября, пока не привел к резкому увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Однако ситуация на дорогах остается сложной и требует от водителей повышенной осторожности. Автовладельцев просят поскорее «обуть» свои автомобили в зимние шины.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

«Ситуация на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области спокойная — число заявок о дорожно-транспортных происшествиях не превышает среднесуточные показатели», — проинформировали в понедельник в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В связи со сложными дорожными условиями в дорожной полиции рекомендуют водителям заранее предупреждать о своих маневрах на дороге, избегать резких торможений, держать в потоке увеличенную дистанцию и боковой интервал, выбирать безопасную скорость, а также установить шипованные или зимние шины.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, еще в субботу, несмотря на неблагоприятный прогноз о снеге, минусовой температуре ночью и гололеде, очередей в шиномонтажные мастерские почти не наблюдалось. Они появились только вечером в воскресенье, 28 октября, после того как в городе действительно начался первый снегопад. Многие пункты шиномонтажа работают по предварительной записи, и водителям приходится ждать.

Как сообщают в городском комитете по благоустройству, петербургские дорожники обрабатывают опасные участки дорог слабосолевым раствором, который препятствует образованию гололедной пленки. Дежурства техники организованы в 124 точках — это спуски, подъемы, мосты, путепроводы, набережные. Днем 29 октября на уборке Санкт-Петербурга занято 419 единицы техники и 987 специалистов ручного труда.

В Ленинградской области больше всего снега и дождя выпало в Гатчинском, Тосненском, Кингисеппском и Всеволожском районах. В ближайшие два дня в регионе ожидается усиление ветра и значительное понижение температуры воздуха в некоторых районах.