Ярославль, 29 октября, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский готовит депутатский запрос по поводу заявлений заместителя председателя правительства Ярославской области Игоря Селезнева, который назвал отделение сестринского ухода в Тутаеве богадельней. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Игорь Селезнев

Эти слова прозвучали 26 октября на заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной думы.

Во-первых, он врач. Есть такое понятие — деонтология. Это наука о должном поведении врача, и он ее несколько нарушил. Если бы жёсткую, но правду сказал простой чиновник, а не врач, — это одно. Но когда такую деонтологическую ошибку допускает врач и называет богадельней больницу, это не совсем правильно. Таких людей надо убирать из чиновников», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля 7 созыва Дмитрий Петровский.

Петровский собирается выяснить, является ли Игорь Селезнев членом «Единой России», чтобы призвать его к партийной ответственности. Еще более жестко высказалась экс-депутат областной думы и муниципалитета, заслуженный работник здравоохранения Вера Никольская.

«После такого выражения надо подписаться «идиот». Но не Достоевского. А просто словом. И поставить точку. Потому что сегодня сестринским уходом пользуются жители близлежащих деревень, а дневным стационаром они никогда в жизни пользоваться не смогут, потому что им вечером не на чем уехать. У нас автобус с утра хорошо если раз в день придет, и через два часа он уйдет. Автобус с утра их заберет из деревни, а обратно он их только на следующее утро отвезет. Им надо где-то ночевать. И вообще, практика, когда людям уколы сделали, а они с капельницей где-то по улицам бегают, еще не оправдала себя нигде. Человек должен находиться в покое под присмотром пусть даже сестринского ухода. У нас была коллективизация, индустриализация, приватизация, а теперь оптимизация, которая ничего, кроме раздражения, не вызывает. Я сегодня могу сказать одно: если мы в таком богатом государстве каждый день по всем каналам собираем деньги на лечение детей, о чем можно говорить? Идет полностью развал здравоохранения», — сказала порталу ЯрНьюс Вера Никольская.

Также слова Селезнева раскритиковал российский блогер Илья Варламов.