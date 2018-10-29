Москва, 29 октября, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Москва поставит в известность власти Сирии об итогах состоявшихся недавно в Стамбуле переговоров лидеров четырёх стран по ситуации в арабской республике. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Встреча лидеров России, Турции, Германии и Франции

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Путин в Стамбуле проводит переговоры с Эрдоганом

«Безусловно, сирийская сторона будет проинформирована», — отметил Песков.

Ранее в сюжете: В Стамбуле завершился саммит по Сирии

Как сообщало ИА REGNUM, четырёхсторонний саммит по Сирии прошёл в городе Стамбул 27 октября. Лидеры России, Франции, Германии и Турции обменялись мнениями по ситуации в арабской республике, а также мерам по продвижению процесса политического урегулирования. Встреча глав государств продлилась около трех часов.