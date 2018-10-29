Москва, 29 октября, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Факт утечки текстового файла с именами и адресами электронной почты свыше 421 тыс. сотрудников Сбербанка России не несет никаких угроз клиентам финансовой организации. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

Следует отметить, что в Сбербанке не стали отрицать факта утечки в публичный доступ текстового файла с именами и адресами электронной почты свыше 421 тыс. своих сотрудников, однако подчеркнули, что опубликованная информация не представляет угрозы раскрытия персональных данных сотрудников и не несет угрозы клиентам банка.

По предварительным данным, причиной утечки могли стать «злонамеренные действия кого-то из действующих или бывших сотрудников» финансовой организации, подчеркнули в банке.

Как сообщало ИА REGNUM, опубликованная база Сбербанка представляет собой текстовый файл размером порядка 47 мегабайт. В файле содержатся не только имена и фамилии сотрудников, но и их логины для входа в операционную систему, которые в большинстве случаев совпадают с адресами их почты.

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