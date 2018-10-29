Копенгаген, 29 октября, 2018, 12:11 — ИА Регнум. Загрязнение воздуха — основная причина преждевременных смертей в 41 европейской стране. Это следует из доклада Европейского агентства по окружающей среде «Качество воздуха в Европе — 2018», опубликованного 29 октября, пишет газета Kurier.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Доклад основан на данных более чем 2500 замерительных станций по всей Европе. Несмотря на медленный прогресс, предельно допустимые значения загрязнения будут превышены во многих местах. В 2015 году было установлено, что ежегодно от последствий загрязнения воздуха гибнут около 442 тыс. человек по всей Европе, из них в Евросоюзе (ЕС) — 391 тыс.

Причины — мелкодисперсная пыль, двуокись азота, близкий к поверхности земли озон. Они вызывают проблемы с дыханием, рак, сердечно-сосудистые заболевания. Основные источники загрязнения — производство энергии, сельское хозяйство, промышленность и выхлопы автомобилей.

Согласно докладу, предпринятые агентством меры по более строгому контролю за загрязнением воздуха и улучшенные стандарты для выхлопов автомобилей почти вдвое сократили смертность населения с 1990 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Германии многие города вводят запреты на движение дизельных автомобилей на определенных лицах. Такие меры уже действуют в Штутгарте и Гамбурге.