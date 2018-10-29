Челябинск, 29 октября, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Произошедшая на прошедшей неделе «газовая атака» на Челябинск и пригороды не останется без последствий. Об этом 29 октября на аппаратном совещании заявил мэр Евгений Тефтелев.

Адриан ван Остаде. Обоняние (чувство)

Конкретный вид санкций глава города не уточнил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине прошедшей недели Челябинск и окрестности пережили «газовую атаку». Два дня в воздухе остро ощущался запах фекалий.

Под подозрение попала одна из птицефабрик. На место выехали представители Роспотребнадзора, прокуратуры и полиции. Тем временем экологи отметили, что превышения вредных веществ в воздухе нет.